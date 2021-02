Polizei Mettmann

POL-ME: Katalysatoren und Auspuffe abgebaut und entwendet - Hilden

Langenfeld - 2102146

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (24. Februar 2021) hat die Polizei mehrere Diebstähle an Kraftfahrzeugen registriert - insbesondere in Hilden, aber auch in Langenfeld haben unbekannte Täter offenbar gezielt Katalysatoren und Auspuffe von am Straßenrand abgestellten Autos abmontiert und entwendet.

Alleine in Hilden zählte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch vier solcher Fälle - immer hatten es die Täter auf Opel Astra-Modelle abgesehen. Betroffen waren Fahrzeuge, welche an der Kunibertstraße, der Richrather Straße sowie "Am Lindenplatz" und "Am Wiedenhof" abgestellt waren. Nicht weit entfernt im Langenfelder Ortsteil Richrath wurden ebenfalls der Katalysator und der Auspuff eines Autos abgebaut und entwendet. Hier war an der Martinstraße allerdings ein VW Polo betroffen.

Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei, welche auch in den anderen Städten des Kreises in den vergangenen Wochen vereinzelte solcher Diebstähle registriert hatte, bislang nicht vor. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Diebstähle in der Nacht zu Mittwoch geht die Polizei aber von einem Tatzusammenhang aus.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei sowohl in Hilden (02103 898-6410) oder in Langenfeld (02173 288-6310) jederzeit entgegen.

Polizei Mettmann