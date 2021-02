Polizei Mettmann

POL-ME: Inhalt eines Papiercontainers brannte - Velbert - 2102084

Mettmann (ots)

Am späten Montagabend des 15.02.2021, gegen 20.55 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert zum Brand eines Papiercontainers an der Panner Straße im Velberter Ortsteil Langenberg gerufen. Aufmerksame Zeugen hatten das Feuer auf einem Sammelplatz für Wertstoffcontainer in Höhe der Hausnummer 1 bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Velberter Feuerwehr konnte das Feuer, das im Inneren des Metallcontainers brannte, sehr schnell löschen. Personen- oder größerer Sachschaden entstand durch das schnelle Eingreifen nicht. Der am Altpapierinhalt entstandene wirtschaftliche Schaden kann nicht genauer beziffert werden.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde das Feuer im Container offenbar gelegt. Bisher liegen der Velberter Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Motiv und Verbleib des Täters oder der Täterin vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell