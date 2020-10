Polizei Mettmann

POL-ME: Achtung "Abo-Falle": Kreis und Polizei warnen vor Betrugsmasche am Telefon - Kreis Mettmann - 2010109

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In einer gemeinsamen Pressemeldung warnen die Kreispolizeibehörde Mettmann sowie der Kreis Mettmann vor einer aktuellen Betrugsmasche am Telefon: Dabei geben sich Betrüger als Mitarbeiter des "Service Centers des Kreises Mettmann" aus, um den Angerufenen unter falschen Angaben überteuerte Abonnements zu verkaufen.

Das war geschehen:

Anfang Oktober erhielt eine 83-jährige Erkratherin den Anruf einer Frau, die angeblich im Auftrag des "Service Centers des Kreises Mettmann" eine Umfrage durchführe. Die Anruferin stellte der Seniorin scheinbar belanglose Fragen (zum Beispiel: "Ist eine Apotheke in Ihrer Nähe? Haben Sie gute Luft in Ihrem Wohnumfeld?), welche die Erkratherin mit "Ja" beantwortete. Am Ende des Anrufs wurde der Seniorin mitgeteilt, sie habe gerade ein Abonnement über die regelmäßige Lieferung von Medikamenten und Salben abgeschlossen. Die 83-jährige Erkratherin reagierte nun genau richtig, indem sie den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige brachte, wo das für Betrugsdelikte zuständige Kriminalkommissariat 12 Ermittlungen einleitete.

Dabei stellte sich heraus, dass hinter dem Anruf Mitglieder einer professionellen Betrügerbande stecken dürften, die im gesamten deutschsprachigen Raum betrügerische Anrufe mit der Masche der so genannten "Abo-Falle" durchführen. Weiter konnte ermittelt werden, dass die Betrüger unter einer 0800er-Rückrufnummer eine automatisierte Bandansage geschaltet hatten, in der täuschend echt suggeriert wird, man sei tatsächlich mit dem Service-Center des Kreises Mettmann verbunden.

Die Ermittlungen zu dieser Betrügerbande, deren Spuren sich bis in das benachbarte Ausland zurückverfolgen lassen, dauern nach wie vor an.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann warnt:

Solche und ähnliche Maschen sind der Polizei bundesweit als "Abo-Falle" bzw. als "Abzocke am Telefon" bekannt. Die Trickbetrüger gehen dabei wie folgt vor: Sie zeichnen die Gespräche am Telefon auf und schneiden die "Ja"-Antworten der Angerufenen zu einer tatsächlich nie gestellten Frage nach dem Abschluss eines Abonnements zusammen. Anschließend erhalten die Angerufenen in der Regel auf postalischem Wege Rechnungen mit entsprechenden Rechtsanwalts- und Inkassoandrohungen. Darin bauen die Betrüger derart Druck auf ihre Opfer auf, dass diese oftmals lieber die Rechnungen bezahlen, als den Vorfall zur Anzeige zu bringen.

Der Kreis Mettmann stellt klar:

Der Kreis Mettmann hat keine 0800er-Rufnummern und ruft Sie auch niemals zu Hause an, um Ihnen Abonnements zu verkaufen oder weil Sie als Teilnehmer/in einer Umfrage ausgewählt wurden.

So können Sie sich vor Abzocke am Telefon schützen:

- Seien Sie am Telefon aufmerksam und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Wenn Sie den Anruf einer fremden Person erhalten, lassen Sie sich nicht in lange Gespräche verwickeln: Legen Sie im Zweifel einfach auf - das ist keineswegs unhöflich!

- Seien Sie insbesondere dann misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte, Bekannte oder Amtsträger ausgeben, die Sie nicht zweifelsfrei als solche erkennen.

- Legen Sie sofort auf, wenn Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben.

- Halten Sie nach finanziellen Forderungen unbedingt Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern. Rufen Sie Ihre(n) Verwandte(n), Bekannte(n) oder angeblich beteiligte Ämter und Dienststellen unter der Telefonnummer zurück, die Sie auch bei eigenveranlassten Gesprächen üblicher Weise wählen und besprechen Sie die Angelegenheit noch einmal.

- Wenn Sie doch in die "Abo-Falle" am Telefon getappt sein sollten und Waren erhalten, die Sie nicht bestellt haben: Weisen Sie die finanziellen Forderungen zurück. Wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale und bringen Sie den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell