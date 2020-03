Polizei Mettmann

POL-ME: Update - Anwohnerin findet Cannabisplantage - Heiligenhaus - 2003124

Mettmann (ots)

Wie bereits in unserer Pressemitteilung vom heutigen Tag (ots 2003121 siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4552922) berichtet, fand eine Anwohnerin der Von-Behring-Straße in Heiligenhaus am gestrigen Donnerstagnachmittag (19. März 2020) in einem Garten- und Gerätehaus eine Cannabisplantage.

Durch die ermittelnden Beamten konnten nun Fotos der Plantage zur Verfügung gestellt werden, die der Pressemitteilung beigefügt sind.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen oder den Eigentümer der Plantage benennen können, können sich jederzeit an die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02058 / 9312-6150, wenden.

