POL-ME: 41-jährige Ladendiebin trotz Gegenwehr gestellt - Langenfeld - 2003058

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Dienstagabend (10. März 2020) in einem Supermarkt in Langenfeld eine renitente Ladendiebin festnehmen konnte.

Was war zuvor passiert?

Gegen 19:45 Uhr hatte eine Frau in den Geschäftsräumen diverse Getränke und Lebensmittel in ihrem Rucksack verstaut und an der Kasse lediglich die in ihrer Hand getragenen Lebensmittel bezahlt. Glücklicherweise wurde sie dabei von dem Ladendetektiv beobachtet, der die Frau auf ihren Diebstahl ansprach und sie aufforderte, die entwendeten Waren aus ihrem Rucksack herauszugeben.

Die Diebin versuchte unmittelbar zu fliehen und konnte nur mühsam und unter deutlicher Gegenwehr vom Detektiv und einem couragierten Zeugen festgehalten werden. Erst durch die hinzugezogene Polizei konnte die 41-jährige Langenfelderin schließlich beruhigt und festgenommen werden.

Die renitente Ladendiebin wurde zur Polizeiwache gebracht, von der sie nach anschließender Vernehmung wieder entlassen wurde. Die 41-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls.

