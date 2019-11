Polizei Mettmann

POL-ME: VW Tiguan von Garagenhof entwendet: Polizei bittet um Zeugenhinweise - Haan - 1911106

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagmittag bzw. -nachmittag (24. November 2019) einen schwarzen VW Tiguan von einem Garagenhof auf der Bachstraße in Haan entwendet. Die Polizei hat das Fahrzeug zu internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet bei ihren Ermittlungen um Unterstützung seitens der Öffentlichkeit.

Gegen 21 Uhr hatte der Halter des VW seinen Tiguan am Samstagabend (23. November 2019) auf einem Garagenhof an der Bachstraße auf Höhe der Hausnummer 58 abgestellt. Als er am Sonntag gegen 15:30 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Wagen entwendet worden war. Ein Zeuge gab gegenüber der Polizei an, den Tiguan noch gegen 11 Uhr am Sonntag auf dem Garagenhof gesehen zu haben.

Wie die bislang unbekannten Täter den verschlossenen Wagen aufbrachen und diesen fortgeschafft haben, ist aktuell noch unbekannt und Gegenstand weiterhin andauernder polizeilicher Ermittlungen. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Haaner Polizei wurden eingeleitet, das Auto und sein Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Bisher liegen der Haaner Polizei jedoch noch keine konkreten Hinweise auf die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Tiguans vor.

Daher wendet sich die Polizei nun mittels folgender Fahrzeugbeschreibung an die Öffentlichkeit und fragt, wer das betreffende Fahrzeug gesehen hat oder Angaben über seinen Verbleib machen kann:

- schwarzer VW Tiguan - Kennzeichen: "W-HV 2018" - Zeitwert: etwa 33.000 Euro - 14.600 Kilometer gelaufen - Erstzulassung: Januar 2018

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten VWs, nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6310, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell