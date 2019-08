POL-ME: 73-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt - Erkrath - 1908098

Polizei Mettmann

Am Montag, dem 19.08.2019, gegen 11:00 Uhr, stürzte an der Dorfstraße in Erkrath Hochdahl eine 73-jährige Pedelec-Fahrerin und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. In Höhe der Hausnummer 10 öffnete eine 74-jährige Seat-Fahrerin die Fahrertür ihres Pkw. Nach Angaben von Zeugen wich die Pedelec-Fahrerin der geöffneten Fahrertür aus, verlor dabei die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte zu Boden. Hierbei erlitt die Seniorin schwere Kopfverletzungen und musste noch an der Unfallstelle medizinisch behandelt werden. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. An dem Pedelec entstand geringer Sachschaden.

