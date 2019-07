Polizei Mettmann

POL-ME: 39-Jährige Radfahrerin von Auto erfasst: Schwer verletzt - Ratingen - 1907164

Mettmann (ots)

Am Montagmorgen (29. Juli 2019) ereignete sich in Ratingen ein Verkehrsunfall zwischen einem BMW-Fahrer und einer Fahrradfahrerin, bei der die Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde.

Gegen 09:15 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus Ratingen die Schwarzbachstraße in Richtung der Straße Am Ostbahnhof. Als er beabsichtigte, links in die Schmiedestraße einzubiegen, stieß er auf der Gegenverkehrsspur mit einer 39-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Diese war aus der Straße Am Ostbahnhof kommend in Richtung Röntgenring unterwegs. Bei dem Aufprall wurde die Ratingerin über den BMW geschleudert und schwer verletzt. An dem schwarzen 5er-BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert, wo sie stationär behandelt wird.

