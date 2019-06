Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer fährt Radler um - beide leicht verletzt - Hilden - 1906030

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend (5. Juni 2019) hat ein 29 Jahre alter Motorradfahrer auf der Elberfelder Straße einen 49-jährigen Radfahrer umgefahren. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zeugenhinweisen zufolge war der Motorradfahrer vor dem Unfall mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 49-jähriger Hildener mit seinem Fahrrad aus einem Waldweg auf die Elberfelder Straße. Als er diese in der Nähe des Waldbades an einer Fußgängerüberquerung überqueren wollte, wurde er von dem Motorrad eines 29-jährigen Hildeners erfasst, der in Fahrtrichtung Hilden unterwegs war.

Beide stürzten zu Boden und verletzten sich leicht. Laut ersten Erkenntnissen und aufgrund von Zeugenhinweisen geht die Polizei davon aus, dass der Motorradfahrer zuvor mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit über die Elberfelder Straße hin und her gerast war und dabei mehrere Autos verbotswidrig überholte. Daher wurde der Führerschein des Mannes von der Polizei beschlagnahmt.

Rettungswagen brachten die beiden in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von über 4.000 Euro. Die Polizei bittet insbesondere um Hinweise zu dem Motorradfahrer, der bereits zuvor einem Zeugen aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell