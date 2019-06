Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradunfall: 83-Jährige schwer verletzt - Langenfeld - 1906027

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen (5. Juni 2019) ist bei einem Fahrradunfall an der Hitdorfer Straße in Langenfeld eine 83 Jahre alte Frau schwer verletzt worden.

Die Langenfelderin fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem Fahrrad über den Gehweg an der Hitdorfer Straße in Richtung Stadtmitte. Etwa in Höhe des Carl-Becker-Saals wurde sie dabei von einem 76 Jahre alten Radfahrer überholt. Der Mann touchierte die Frau beim Vorbeifahren leicht, wodurch diese ins Schwanken geriet und zu Boden stürzte. Dabei zog sie sich eine blutende Platzwunde am Kopf zu.

Anwohner hatten den Unfall beobachtet und Erste Hilfe geleistet sowie einen Rettungswagen gerufen. Dieser brachte die Frau in ein Krankenhaus, wo sie vorsorglich stationär aufgenommen wurde. Der 76-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell