Polizei Mettmann

POL-ME: Raubüberfall auf Spielkasino - Ratingen - 1905184

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zum Donnerstag des 30.05.2019, gegen 01.10 Uhr, meldete ein 23jähriger Angestellter einen Raubüberfall auf ein von ihm betreutes Spielkasino auf der Lintorfer Straße. Kurz zuvor wurde der Angestellte durch eine maskierte Person unter Vorhalt einer Schusswaffe zurück ins Spielkasino gedrängt, als er dieses über den Hinterausgang verlassen wollte. Der Tatverdächtige forderte die Leerung der Kasse sowie des Tresors und erbeutete mehrere Hundert Euro Bargeld, das er durch den Geschädigten in einem Stoffbeutel verstauen ließ. Anschließend verließ der bislang unbekannte Täter das Spielkasino über den Hinterausgang und flüchtete mit der Beute fußläufig in Richtung Innenstadt. Der 23jährige Angestellte stand sichtlich unter Schock und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Der Tatverdächtige wurde durch den Angestellten wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30 Jahre alt, 165-170cm groß, schlank, kräftige Schultern, braune Augen, bekleidet mit einer dunklen Hose, einem dunklen Kapuzenpullover, die Kapuze über den Kopf gezogen, darunter eine schwarze Sturmhaube, blaue Einweghandschuhe, führte eine schwarze Schusswaffe sowie einen weißen Stoffbeutel mit sich.

Zeugen des Vorfalls, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Ratingen, Tel.: 02104/982-6210, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell