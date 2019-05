Polizei Mettmann

POL-ME: Ein Verletzter und hoher Sachschaden - Langenfeld - 1905039

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagmorgen des 07.05.2019, gegen 07:25 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Knipprather Straße/ Katzbergstraße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und ca. 17.000,- Euro Sachschaden. Eine 25-jährige BMW-Fahrerin beabsichtigte, von der Knipprather Straße nach links in die Katzbergstraße abzubiegen. Dabei unterschätzte sie die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden VW Golf, dessen 51-jähriger Fahrer vorrangberechtigt auf der Knipprather Straße in Richtung Langenfeld unterwegs war und kollidierte frontal mit dem Pkw. Der 51-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden im Frontbereich so massiv beschädigt, dass sie anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

