POL-ME: Einbrecher scheiterten am Geldautomaten / Fahndung mit Polizeihubschrauber - Ratingen - 1905038

Nach dem Erkenntnisstand erster polizeilicher Ermittlungen kam es am nächtlichen Dienstagmorgen des 07.05.2019, bereits gegen 02.20 Uhr, zu einem Einbruch in einen großen Verbrauchermarkt an der Straße An der Hoffnung im Ratinger Ortsteil Breitscheid. Wahrscheinlich mindestens zwei bislang noch unbekannte Einbrecher verschafften sich Zutritt zu den Geschäftsräumen, indem sie eine Glastür am Haupteingang des Supermarktes zerstörten. Ausgestattet mit professionellem Werkzeug und weiteren Hilfsmitteln begab man sich dann scheinbar zielgerichtet zu einem Geldautomaten im Vorraum des Marktes. Erst nach bereits mehrminütigen Versuchen den Automaten mit Werkzeuggewalt zu öffnen, lösten die Einbrecher um 03.07 Uhr einen automatisierten Einbruchalarm aus, der bei einem gewerblichen Bewachungsunternehmen registriert wurde. Bei einer schnellen Überprüfung des Objekts durch Verantwortliche wurden Einbruchspuren entdeckt und die Ratinger Polizei alarmiert.

Das Tatobjekt wurde von der Polizei umstellt und durchsucht. Dabei konnten die Einbrecher nicht mehr angetroffen werden. Diese hatten den Tatort offenbar erst kurze Zeit zuvor verlassen, dabei diverse Tatmittel und hohen Sachschaden zurückgelassen. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, an denen neben starken Einsatzkräften auch von 04.00 Uhr bis 05.10 Uhr ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führten leider nicht zu einem schnellen Erfolg.

Bisher liegen der Ratinger Polizei weder konkrete Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der Täter, noch zu einem möglicherweise benutzten Tatfahrzeug vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, wie zum Beispiel Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, welche in Verbindung mit der Tat, deren Vorbereitung, Ausführung und Flucht der Einbrecher stehen könnten, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

