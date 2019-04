Polizei Mettmann

POL-ME: Gezielte Drogenkontrollen im Straßenverkehr - Wülfrath - 1004080

Mettmann (ots)

Am Donnerstag, den 11.04.2019, führte der Verkehrsdienst im Zeitraum von 12:00 - 16:00 Uhr eine gezielte Drogenkontrolle durch, diesmal auf dem Parkplatz Am Rathaus in Wülfrath an der Wilhelmstraße. Unterstützung erhielten sie dabei von einer Gruppe Seminarteilnehmern des Landesamtes für Aus- und Fortbildung der Polizei NRW (LAFP), deren Seminarleitung, sowie einem Rauschgift-Spürhund der eigenen Kreispolizeibehörde Mettmann.

Fahrzeugführer aus dem fließenden Verkehr wurde angehalten und im Hinblick auf Drogeneinfluss kontrolliert. Im Ergebnis standen später acht Fahrzeugführer nachweislich unter Einfluss von Betäubungsmitteln, wobei mit den entsprechenden Vortests hauptsächlich THC (Wirkstoff von Cannabis) festgestellt wurde.

Besonderheit des Einsatzes waren zwei Blutproben bei Mitarbeitern der gleichen Firma mit einem Einsatz des Rauschgift-Spürhundes: Ein 34jähriger Fahrzeugführer als Mitarbeiter einer bundesweit tätigen Dienstleistungsfirma wurde positiv auf THC getestet. Ihm wurde nach erfolgter Blutprobenentnahme vor Ort die Weiterfahrt untersagt, weshalb ein weiteres Fahrzeug der Firma mit Fahrer zu der Kontrollstelle entsandt wurde, um den Betroffenen abzuholen. Tatsächlich zeigten sich auch bei dem hinzugerufenen 38jährigen Fahrer aus Hilden Verdachtsmomente für einen Rauschmittelkonsum, die sich bei einem Vortest bestätigten. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da einer der Fahrer angab, weitere Rauschmittel mit sich zu führen, wurden dessen persönlichen Gegenstände durch den Diensthundeführer und seinen Rauschgift-Spürhund überprüft. Dabei wurde Marihuana, sowie Utensilien für die Zubereitung aufgefunden und sichergestellt. Den Besitzer erwartet nun außerdem eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Alle weiteren festgestellten Fahrer unter Drogeneinfluss erwartet ein hohes Bußgeld, ein Punkt in Flensburg sowie ein mindestens einmonatiges Fahrverbot.

Neben den Drogenkontrollen wurden außerdem zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis (Tuning an Pkw) und Handy-Nutzung am Steuer eingeleitet.

