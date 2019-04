Polizei Mettmann

POL-ME: BMW ausgebrannt: Ursache unklar - Mettmann - 1904061

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Dienstag (9. April 2019) ist ein an der Hammerstraße in Mettmann abgestellter BMW komplett ausgebrannt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar - die Polizei kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 0:50 Uhr wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle der Feuerwehr über einen Pkw-Brand an der Hammerstraße in Mettmann informiert. Als die Polizeibeamten den Brandort erreichten, war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten des Autos, einem BMW X70, zugange. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, außerdem wurde ein zweiter BMW, der neben dem Auto parkte, in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass das Feuer im Frontbereich des BMW ausgebrochen ist. Ob es sich bei der Ursache um einen technischen Defekt handelt, ist unklar. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02104 982-6250.

