Polizei Mettmann

POL-ME: Aktionswoche gegen "falsche Polizeibeamte" in Ratingen: Die Polizeibesuche kommen gut an - Aktionsmeldung 4 - Ratingen - 1904033

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Schon seit Montag, dem 01. April 2019, läuft in Ratingen die präventive Aktionswoche der Kreispolizeibehörde Mettmann gegen "falsche Polizeibeamte". Wir berichteten über den Auftakt mit unserer ausführlichen Pressemeldung mit der Nummer 1904015 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4235044).

Auch am heutigen Donnerstag (04. April 2019) und am morgigen Freitag sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde noch weiterhin in ganz Ratingen unterwegs, um vor Trickbetrügern am Telefon zu warnen, die sich fälschlicher Weise als Polizeibeamte ausgeben und dabei vorwiegend ältere Menschen um ihre Ersparnisse und Wertgegenstände (Schmuck, Edelmetalle, etc.) bringen wollen.

Zur bisherigen Resonanz ihrer Besuche berichten die Einsatzkräfte übereinstimmend, dass sie in allen Fällen freundlich und interessiert empfangen wurden. Der überwiegende Teil der besuchten und beratenen Senioren berichtete, dass man von der Betrüger-Masche der "falschen Polizeibeamten" schon aus den Medien und anderen Quellen gehört habe und sich deshalb auch ausreichend informiert und sensibilisiert gefühlt habe. Trotzdem wurden die polizeilichen Beratungen immer wieder dankbar angenommen. Insbesondere die behördeneigenen Präventionskarten, auf deren Rückseite kurze und prägnante Verhaltenshinweise vermerkt sind, wurden gerne entgegengenommen. Sie sollen als Erinnerung und Aufmerksamkeitshinweis gut sichtbar neben dem Telefon abgelegt werden. An den Adressen, an denen die Beamtinnen und Beamten niemanden antreffen konnten, hinterließ die Polizei umfangreiches Informationsmaterial in den Briefkästen der Ratinger Haushalte, inklusive eines persönlichen Anschreibens von Landrat Thomas Hendele.

"Einen besonderen Besuch erlebten meine Einsatzkräfte am Mittwoch in Tiefenbroich!", berichtet Einsatzleiter Oliver Schult mit einem Schmunzeln. "Dort platzten Beamte des Ratinger Bezirksdienstes zufällig in die Geburtstagsfeier einer 70-jährigen Bürgerin. Als Geburtstagsgäste anwesend waren insgesamt acht Damen unserer Zielgruppe. Da haben wir die Feier ganz kurz ein wenig 'aufgemischt' und zur allgemeinen Freude und Erheiterung ein für alle sehr unterhaltsames Aufklärungsgespräch mit der gesamten Geburtstagsgesellschaft geführt.", so Polizeihauptkommissar Schult.

Auch die Beratungsangebote am INFO-Mobil der Kreispolizei, welches in der gesamten Aktionswoche nur in Ratingen unterwegs ist, wurden in den vergangenen Tagen stark frequentiert. Am morgigen Freitag (5. April 2019) kommt das Info-Mobil von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr in den Ortsteil Hösel, wo es dann vor dem Gemeindehaus an der Bahnhofstraße 175 zu finden sein wird.

--- Weitere Hinweise an die Medien: ---

1. Um eine weiter fortlaufende Berichterstattung zur Ratinger Aktionswoche der Kreispolizeibehörde Mettmann, wie auch zu den Inhalten dieser besonderen Präventionsaktion, wird gebeten.

2. Weitere deliktbezogene Informationen erhalten Sie auch beim LKA NRW unter: https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

3. Wie perfide und überzeugend die Trickbetrüger bei ihren Anrufen agieren, so dass sie damit nicht nur besonders alte Menschen überzeugen können, zeigt ein Video der Münchner Polizei. Dieses steht mit freundlicher Unterstützung der bayrischen Kollegen zur Veröffentlichung bereit und ist auf einer Internetseite der Polizei München, unter folgendem Internet-Link zu finden und für Jedermann anzuschauen: https://www.polizei.bayern.de/muenchen/schuetzenvorbeugen/kriminalitaet/betrug/index.html/263152 Videodownload: -Anruf falscher Polizeibeamter (.mp4/131 mb)

--- Zur allgemeinen Prävention vor Trickbetrügern am Telefon gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann auch an dieser Stelle noch einmal wiederholt folgende Hinweise: ---

- Seien Sie am Telefon aufmerksam !

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte, Bekannte oder Amtsträger ausgeben, die Sie als solche nicht zweifelsfrei erkennen.

- Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

- Halten Sie nach finanziellen Forderungen unbedingt Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern. Rufen Sie Ihre(n) Verwandte(n), Bekannte(n) oder angeblich beteiligte Ämter und Dienststellen unter der Telefonnummer zurück, die Sie auch bei eigenveranlassten Gesprächen üblicher Weise wählen und besprechen Sie die Angelegenheit noch einmal.

- Übergeben Sie niemals Geld oder andere Werte ungeprüft und ohne Zeugen an unbekannte Personen.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Sie vermuten, dass es ein Telefonbetrüger auf Sie abgesehen hat - Notrufnummer 110.

- Wenden Sie sich auch an die Polizei, wenn Sie bereits Opfer geworden sind: die Opferschutzbeauftragten vom Kommissariat Vorbeugung helfen Ihnen gerne.

Angehörigen älterer Menschen und potenzieller Opfer wird empfohlen:

- Um Ihre älteren Angehörigen zu schützen, sprechen Sie mit ihnen und weisen sie auf die Methoden und verschiedenen Varianten des sog. "Enkeltricks" und "falscher Polizeibeamten" hin.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell