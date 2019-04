POL-ME: Exhibitionist zeigte sich einem fünfjährigen Mädchen - Erkrath - 1904032

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Wie der Erkrather Polizei erst am heutigen Tag angezeigt und berichtet wurde, zeigte sich bereits am vergangenen Montag, dem 01.04.2019, gegen 14.20 Uhr, an der Willbecker Straße in Hochdahl, ein bislang noch unbekannter Mann einem fünfjährigen Mädchen in schamverletzender Art und Weise. Der Unbekannte, der vor dem Mädchen, unbeobachtet von Zeugen, sexuelle Handlungen an sich selber vornahm, sprach das Kind dabei auch an und forderte es auf, Stillschweigen über das Erlebte zu bewahren.

Der vom Kind beschriebene Straftäter wurde aber vor der Tat von bereits ermittelten Zeugen gesehen und wird wie folgt beschrieben:

- männlicher Mitteleuropäer,

- ca. 25 bis 35 Jahre alt,

- ca. 165 bis 170 cm groß,

- dicklich wirkende Statur,

- helle Hautfarbe,

- dunkle Haare, seitlich kurz, oben lockig,

- bekleidet mit hellem Sweatshirt und blauer Jeanshose,

- führte ein Fahrrad mit Einkaufskorb auf dem Heckträger mit, in welchem sich mehrere Bierdosen befanden.

Bisher liegen der Erkrather Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des beschriebenen Sexualstraftäters vor. Polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen sind veranlasst, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

