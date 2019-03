POL-ME: 79-jähriger Fußgänger von Auto erfasst - Wülfrath - 1903160

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (28. März 2019) hat eine 65-jährige Autofahrerin aus Wülfrath in der Innenstadt einen 79 Jahre alten Fußgänger erfasst. Der Wülfrather zog sich bei dem Zusammenstoß eine Verletzung am Knie zu und wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

Gegen 16:35 Uhr fuhr die Wülfratherin mit ihrem Hyundai über die Goethestraße in Richtung Parkstraße. An der Fußgängerüberquerung in Höhe der "Wülfrather Wasserwelt" hielt sie an, um einen Fußgänger über die Straße zu lassen. Als sie weiterfuhr, stieß sie mit dem 79-Jährigen zusammen, der ebenfalls gerade die Straße überquerte. Der Wülfrather wurde auf die Motorhaube des Hyundais aufgeladen und auf die Straße geschleudert. Dabei zog er sich Verletzungen am Knie und der Hüfte zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. An dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

