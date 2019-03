Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist belästigt Velberterin - Polizei sucht Zeugen - Velbert - 1903159

Am Donnerstagabend (28. März 2019) hat sich auf dem Panoramaradweg ein Mann einer 51 Jahre alten Velberterin in schamverletzender Weise gezeigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 18:45 Uhr ging die Velberterin mit ihrem Hund über den Panoramaradweg aus Tönisheide kommend in Richtung Sieperstraße spazieren. Etwa 150 Meter vor der Einmündung zur Sieperstraße kam sie an einem Mann vorbei, der neben einer Holzbank stand. Plötzlich drehte sich der Mann zu ihr und zeigte sich dabei in schamverletzender Weise.

Kurz darauf kam ein Bekannter der Velberterin aus der Gegenrichtung dazu, woraufhin der Exhibitionist auf ein schwarzes Mountainbike stieg und in Richtung Tönisheide davonfuhr. Anschließend verständigte die Frau die Polizei, welche sofort nach dem Täter fahndete, diesen im Umfeld jedoch nicht mehr antreffen konnte. Daher bittet die nun ermittelnde Kriminalpolizei um Zeugenhinweise.

Zu dem Mann liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 30 bis 40 Jahre alt - 1,70 bis 1,80 Meter groß - dunkle Haare, Vollbart - helle Haut - trug dunkle Kleidung und eine grüne Cap

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

