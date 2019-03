Polizei Mettmann

POL-ME: Radmuttern gelöst - Polizei sucht Zeugen - Haan - 1903149

Mettmann (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen dem 20.03.2019 und dem 25.03.2019 an einem schwarzen Mercedes SL350 die Radmuttern eines Vorderreifens entfernt, bzw, die verbliebenen Radmuttern gelöst. Zum Tatzeitpunkt stand der betroffene Pkw an der Straße "Am Mühlenbusch" in Haan, in Höhe der Hausnummer 50. Das Vorderrad des Mercedes löste sich während der Fahrt auf der Autobahn. Nur mit Mühe behielt der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und brachte es auf dem Standstreifen zum Stehen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen eingeleitet und sucht nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129/ 9328-6480, jederzeit entgegen.

