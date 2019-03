Polizei Mettmann

POL-ME: Auto überschlägt sich - zwei Verletzte - Erkrath - 1903039

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend des 06.03.2019, gegen 20:55 Uhr, ereignete sich an der Mettmanner Straße in Erkrath ein Alleinunfall mit zwei Verletzten. Nach eigenen Angaben war ein 20-jähriger Seat-Fahrer mit seinem Pkw in Richtung Alt-Erkrath unterwegs, als er in einem leichten Kurvenbereich, in Höhe der Hausnummer 51, auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Seat überschlug sich, kam von der Fahrbahn ab und blieb in einer Böschung auf der Fahrerseite liegen. Sowohl der Seat-Fahrer als auch seine 20-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Mit dem Rettungswagen wurden beide anschließend in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen durften. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf mindestens 11.500 Euro. An dem Pkw entstand Totalschaden.

