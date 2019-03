Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss - 18.000 Euro Sachschaden - Hilden - 1903003

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend des 28.02.2019, gegen 19:20 Uhr, ereignete sich an der Straße Diekhaus in Hilden ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und mit hohem Sachschaden. Nach Angaben von Zeugen befuhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer die Zufahrtsstraße des McDonalds-Parkplatz in Richtung Nordring. Im Bereich der Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Laterne. Obwohl die Laterne abknickte und der Audi durch den Zusammenstoß massiv beschädigt wurde, flüchtete der 23-Jährige anschließend mit dem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Eine Streifenwagenbesatzung konnte ihn schließlich an der Gerresheimer Straße antreffen und kontrollieren. Dabei stellten die Beamten fest, dass der junge Audi-Fahrer augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss steht. Der junge Mann lallte stark und verströmte erheblichen Alkoholgeruch. Die Polizisten führten einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: Über 1,1 Promille. Es folgten die Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen: Der 23-Jährige besitzt keine gültige Fahrerlaubnis.

Aus aktuellem Anlass weist die Polizei Mettmann darauf hin, dass sie insbesondere an den Karnevalstagen verstärkt Alkoholkontrollen im gesamten Kreisgebiet durchführen wird. Wer seinen Führerschein, aber vor allem auch sein Leben und seine Gesundheit nicht unnötig in Gefahr bringen möchte, sollte (nicht nur) in der närrischen Zeit sein Fahrzeug stehen lassen.

