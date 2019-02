POL-ME: Zwei Motorräder und Kennzeichen aus Tiefgarage entwendet - Hilden - 1902166

Polizei Mettmann

In der Zeit zwischen Sonntagabend des 24.02.2019, 20:00 Uhr, bis Montagmorgen des 25.02.2019, 09:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer Tiefgarage an der Händelstraße in Hilden sowohl ein weißes Motorrad Honda RC60 als auch eine Harley Davidson in Silber/Schwarz. Zudem entwendeten vermutlich dieselben Täter von einem geparkten Mercedes die amtlichen Kennzeichen mit D-Städtekennung. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei verschafften sich der oder die Fahrzeugdiebe über eine gewaltsam geöffnete Tür den Zutritt in die Tiefgarage, aus der sie anschließend auf noch unbekannte Art und Weise die ordnungsgemäß verschlossenen Krafträder sowie die beiden Kennzeichen wegschafften. Der Wert der beiden Motorräder, von denen das eine keine Zulassung hatte bzw. das zweite eine ME-Städtekennung, wird mit rund 24.500,- Euro angegeben. Die Polizei hat die beiden Kräder sowie die Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Motorräder bzw. Kennzeichen nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103/ 898-6410, jederzeit entgegen.

