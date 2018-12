POL-ME: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt -Langenfeld- 1812038

Mettmann (ots) - Am späten Abend des 07.12.2018, gegen 22.50 Uhr, kam es auf der Richrather Straße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 19-jähriger Fußgänger aus Langenfeld überquerte die Fahrbahn der Richrather Straße aus Richtung Breslauer Straße kommend. Aus bislang unbekannten Gründen und ersten Aussagen mehrerer Zeugen schätze er den Abstand des von links kommenden PKW falsch ein. Der 26- jährige BMW Fahrer aus Langenfeld hatte den Fußgänger nach bisherigen Ermittlungen gesehen, konnte aber trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung und eines Ausweichmanövers die Kollision nicht verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Er wurde mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt, wo er zur stationären Behandlung verbleiben musste. Der 26- jährige Fahrzeugführer erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Am PKW entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der PKW verblieb fahrbereit.

