POL-ME: Hegelstraße: Brandursache steht fest - Ratingen - 1812014

Das Feuer entstand aufgrund einer chemischen Reaktion zwischen in Leinöl getränkten Reinigungslappen und frisch geschliffenem Holz. Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - In der Nacht zum heutigen Dienstag (4. Dezember 2018) brannte an der Hegelstraße in Ratingen-Ost ein Keller. Die Feuerwehr Ratingen berichtete darüber in einer Pressemeldung (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4133358).

Mittlerweile haben die zuständigen Experten der Kreispolizeibehörde Mettmann die erste Vermutung der Feuerwehr Ratingen bezüglich der Brandursache bestätigt. Demnach haben sich im Keller entsorgte und in Leinöl getränkte Reinigungslappen aufgrund einer chemischen Reaktion selbst entzündet.

