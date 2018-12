POL-ME: Transporter abgebrannt: Polizei sucht Zeugen - Monheim - 1812012

Symbolbild: Die Feuerwehr Monheim musste heute Nacht einen Fahrzeugbrand löschen. Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - In der Nacht zum heutigen Dienstag (4. Dezember 2018) brannte am Kirmesplatz "Am Werth" in Monheim am Rhein ein dort abgestellter Ford Transit in voller Ausdehnung. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt.

Gegen 0:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen in Vollbrand stehenden Ford Transit, der auf dem Kirmesplatz "Am Werth" (zwischen dem Wasserspielplatz und dem Rheinstadion) abgestellt war. Als die Beamten am Brandort eintrafen, war die Feuerwehr Monheim bereits mit der Löschung des Fahrzeugs in Gange.

Bei dem Feuer entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und geht derzeit von Brandstiftung aus. Daher bittet die Polizei nun um sachdienliche Hinweise bei der Polizei Monheim unter 02173 9594-6350.

