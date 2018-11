POL-ME: Einladung für Medienvertreter zum Pressetermin - Velbert - 1811153

Die neue Wache in Velbert an der Heiligenhauser Straße 8 Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Einladung für Medienvertreter zum Pressetermin am 05.12.2018, 11.30 Uhr

Velbert-Mitte

Offizielle Übergabe der neuen Polizeiwache Velbert

- Ort:

42549 Velbert, Heiligenhauser Straße 8, Polizeiwache Velbert

- Zeit:

Mittwoch, 05. Dezember 2018, ab 11.30 Uhr

Am 05.12.2018 wird die neue Polizeiwache Velbert an der Heiligenhauser Straße nun auch offiziell ihrer Bestimmung übergeben, nachdem der Wachbetrieb am neuen Standort in Velbert-Mitte bereits seit dem 30.10.2018 abgewickelt wird.

Die offizielle Eröffnung wird im Rahmen einer Veranstaltung erfolgen, zu der nur geladene Gäste zugelassen sind. Landrat Thomas Hendele als Leiter der Kreispolizeibehörde Mettmann, Innenminister des Landes NRW Herbert Reul und Bürgermeister Dirk Lukrafka werden dem Wachleiter EPHK Stefan Göbels symbolisch den "Wachschlüssel" für die neue Liegenschaft übergeben.

Medienvertreter werden gebeten, sich im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung ab 11.30 Uhr zu informieren und die Räumlichkeiten, unter anderem das neue Polizeigewahrsam, den hochmodernen Wachbereich sowie das barrierefreie und behindertengerechte Gebäude über 3 Geschosse, nach dem Festakt in Augenschein zu nehmen und darüber zu berichten.

Etwa gegen 12.30 Uhr ist ein offizieller Fototermin mit "Schlüsselübergabe" vor dem Gebäude vorgesehen, zu dem wir alle Presse- und Medienvertreter herzlich einladen. Schriftliche Informationen zum Gebäude werden bereitgehalten.

Um eine Teilnahmebestätigung bis zum 03.12.2018 wird gebeten.

