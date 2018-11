POL-HAM: Einladung zum Presse- und Fototermin - "Kurve kriegen" startet auch in Hamm

Hamm-Stadtgebiet (ots) - Die bundesweit einmalige und bereits in mehreren Städten und Kommunen erfolgreich umgesetzte Initiative der Polizei NRW "Kurve kriegen" startet nun auch in Hamm. Sie soll besonders gefährdete Kinder und Jugendliche vor einem dauerhaften Abgleiten in die Kriminalität und vor einer Karriere als Intensivtäter bewahren. Unter dem Motto "Frühe Hilfe statt späte Härte" steht bei "Kurve kriegen" nicht die Strafe, sondern die Hilfe im Vordergrund. Prävention ist der beste Opferschutz. Das Programm verhindert Kriminalität und es gibt weniger Opfer von Straftaten. Dadurch wird die Sicherheit in Hamm gestärkt. Für eine erfolgreiche Umsetzung der NRW-Initiative in Hamm arbeiten Polizei, Stadt und pädagogische Fachkräfte eng zusammen. Hierzu unterzeichnen Polizeipräsident Erich Sievert und Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann in der kommenden Woche eine Kooperationsvereinbarung. Über ihre Inhalte wollen beide Behördenleiter bei einem Presse- und Fototermin informieren. Auch der für die Initiative zuständige Referatsleiter des Innenministeriums, Leitender Kriminaldirektor Jörg-Konrad Unkrig, hat sein Kommen zugesagt. Bei der Veranstaltung werden zudem die polizeilichen Ansprechpartner für "Kurve kriegen" vorgestellt. Wir laden alle interessierten Medienvertreter zum Presse- und Fototermin am Dienstag, 20. November 2018 im Polizeipräsidium (59065 Hamm, Grünstraße 10) ein. Er beginnt um 16 Uhr in Raum D 126. Zur besseren Planung wird um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 02381 916-1006 oder per Email an pressestelle.hamm@polizei.nrw.de gebeten. Weitere Informationen zur NRW-Initiative "Kurve kriegen" finden Sie unter folgendem Link: https://www.kurvekriegen.nrw.de (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell