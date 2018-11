POL-ME: Ein Verletzter und hoher Sachschaden - Velbert - 1811104

Mettmann (ots) - Am Samstagmorgen des 17.11.2018, gegen 07:35 Uhr, ereignete sich an der Neustraße in Velbert-Tönisheide ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten und ca. 12.000 Euro Sachschaden. In Höhe der Hausnummer 109 prallte ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer, aus noch ungeklärter Ursache, mit seinem Pkw gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Suzuki Liana. Durch den Zusammenstoß wurde der Suzuki auf den Gehweg geschoben. Der 56-jährige Mercedes-Fahrer klagte anschließend über Schmerzen, lehnte aber eine medizinische Betreuung vor Ort ab. Die beiden massiv beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

