POL-ME: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - Langenfeld - 1811105

Mettmann (ots) - Am Samstag, dem 17.11.2018, gegen 11:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Industriestraße/ Poensgenstraße in Langenfeld-Immigrath zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und ca. 12.000 Euro Sachschaden. Eine 24-jährige Renault-Fahrerin beabsichtigte, im Kreuzungsbereich zu wenden. Zu diesem Zweck fuhr sie mit ihrem Pkw von der Industriestraße in die Poensgenstraße ein, um anschließend ihre Fahrt in Richtung Kronprinzenstraße fortzusetzen. Dabei übersah sie den Skoda einer 25-jährigen Langenfelderin, die mit ihrem Pkw auf der Industriestraße in Richtung Winkelsweg unterwegs war und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Frauen leichte Verletzungen. Sie wurden anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. An den Fahrzeugen entstand im Frontbereich massiver Sachschaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell