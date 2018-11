Das Infomobil der Kreispolizeibehörde ist wieder unterwegs. Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Wie schütze ich mich effektiv vor einem Einbruch? Mit welchen technischen Hilfsmitteln mache ich es potenziellen Einbrechern besonders schwer? Und mit welchen Verhaltensweise kann ich die Gefahr, dass bei mir eingebrochen wird, senken? Solche und viele weitere Fragen rund um das Thema "Einbruchschutz" beantworten die Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention / Opferschutz der Kreispolizeibehörde Mettmann.

An ihrem Infomobil suchen sie dazu gezielt das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, so auch in dieser sowie in der kommenden Woche in Wülfrath und Haan.

Die Termine sind:

- Wülfrath -

Mittwoch (21. November 2018) 11 bis 13 Uhr Goethestraße / Am Diek / Sparkasse

- Haan -

Mittwoch (28. November 2018) 11 bis 13 Uhr Neuer Markt

Die Mitarbeiter der Kriminalprävention fahren ständig durch den Kreis Mettmann und beraten dabei an unterschiedlichen Orten immer wieder alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Thema Wohnungseinbruch. Die Polizei erhofft sich damit langfristig einen Rückgang der Wohnungseinbrüche in gefährdeten Wohngebieten. Die Fachleute für das Thema Einbruchsprävention werden im Rahmen der Aktion "RIEGEL VOR - sicher ist sicherer!" darüber informieren, wie man auch mit einfachen aber wirkungsvollen Maßnahmen Einbrecher fern hält.

Die Kriminalprävention gibt die folgenden Verhaltensempfehlungen:

1. Signalisieren Sie beim Verlassen der Wohnung mit Hilfe von Zeitschaltuhren und Bewegungsmeldern, beispielsweise für die Innen- und Außenbeleuchtung und elektrische Rollos, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung bewohnt ist.

2. Informieren Sie Ihre Nachbarn im Falle einer längeren Abwesenheit. Bitten Sie Ihre Nachbarn um Mithilfe, um Bewegung vorzutäuschen, Briefkästen zu leeren, die Mülltonne rauszustellen oder im Falle eines Falles die Sicherung des Hauses zu übernehmen. Wachsame Nachbarn sollten bei verdächtigen Beobachtungen im Wohngebiet sofort über den Notruf 110 die Polizei verständigen.

3. Verschließen und sichern Sie Fenster und Türen ausreichend gegen Einbruch. Denken Sie auch an Nebengebäude und Garagen. Außenrollos sind als zusätzlicher Einbruchsschutz geeignet, sofern sie geschlossen, verriegelt und ausreichend stabil sind. Über wirkungsvolle mechanische und elektronische Einbruchssicherungen können Sie sich auch unmittelbar bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Kreispolizeibehörde Mettmann informieren:

Kriminalprävention / Opferschutz 40721 Hilden Kirchhofstraße 31 Telefon 02104 / 982 7777

