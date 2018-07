POL-ME: 49-jähriger Radfahrer prallt gegen Laternenmast - schwer verletzt - Monheim - 1807027

Mettmann (ots) - Am Donnerstagabend des 05.07.2018, gegen 18:40 Uhr, kam es an der Rheinpromenade in Langenfeld zu einem Alleinunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer. Der 49-Jährige war mit seinem Fahrrad auf dem Fuß-Radweg in Richtung Kapellenstraße unterwegs, als er aus unbekannter Ursache gegen einen Laternenmast fuhr. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

