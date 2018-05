POL-ME: Schwerverletztes Kind nach Fahrradunfall - Mettmann - 1805022

Schwerverletztes Kind nach Fahrradunfall Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Samstag, dem 05.05.2018, kam es gegen 12:44 Uhr in Mettmann auf der Teichstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10jähriges Kind schwer und eine weitere Person leicht verletzt wurde. Ein 49jähriger Mettmanner befuhr mit geringer Geschwindigkeit mit seinem Fahrrad, einem Pedelec, die Teichstraße in Richtung Kaldenberger Weg. Dabei saß ein 10jähriges Kind auf dem Oberrohr seines Fahrrades. In Höhe der Hausnummer 17a fiel die Trinkflasche aus der Halterung am Fahrrad und geriet in die Speichen des Vorderrades, wodurch dieses blockierte. Dadurch kam es zum Sturz des Fahrrades, wobei der Fahrradfahrer leicht und das 10jährige Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Es wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

