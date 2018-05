POL-ME: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer - Langenfeld - 1805021

Mettmann (ots) - Am 04.05.2018 ereignete sich gegen 14:00 Uhr in Langenfeld an der Kalkhecker Straße/ Hitdorfer Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 33-jähriger Düsseldorfer befuhr mit seinem LKW die vorfahrtsberechtigte Kalkhecker Straße von Leverkusen kommend in Richtung Rheindorfer Straße. An der Einmündung zur Hitdorfer Straße 96-98 bemerkte dieser einen von rechts kommenden Radfahrer. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß mit dem 71-jährigen Leverkusener nicht mehr verhindert werden. Der Fahrradfahrer erlitt durch den Unfall schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad und dem LKW entstand ein leichter Sachschaden. Die Unfallörtlichkeit musste für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

