Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ahrensbök

Unbekannte richten hohen Sachschaden in Ahrensbök an

Lübeck (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Himmelfahrtstag (18.05.) randalierten Unbekannte auf dem Dach eines Supermarktes in Ahrensbök. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Am heutigen Morgen (19.05.) wurde durch Angestellte eines Supermarktes in der Lübecker Straße festgestellt, dass sich auf dem Parkplatz etliche zerbrochene Dachziegel befanden und eine Werbeleuchttafel beschädigt worden war. Weshalb die Polizei verständigt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter über eine Außentreppe auf das Dach des Objektes gelangt sind, um gewaltsam über 30 Dachziegel herauszureißen und diese auf den Parkplatz zu werfen. Anschließend wurden die Ziegel dazu genutzt, ein Werbeschild zu beschädigen.

Der Sachschaden wird auf zirka 8.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Ahrensbök bittet zur Aufklärung des Geschehens um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Lübecker Straße, Gartenweg, Lindenstraße oder Grüner Redder gemacht? Hinweise werden unter der Rufnummer 04525-7979910 oder per E-Mail an Ahrensboek.PSt@polizei.landsh.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell