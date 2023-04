Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Lübecker verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Lübeck (ots)

Am frühen Samstagmorgen (15.04.) kam es in der Geniner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21 Jahre alter Lübecker die Kontrolle über seinen Mercedes GLE verlor und schließlich mit einer Bushaltestelle kollidierte. Alle drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Sachschaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der junge Lübecker, gegen 3:15 Uhr, mit seinen 20- und 22-jährigen Bekannten in einem Mercedes GLE auf der Baltische Allee aus Richtung Autobahn kommend in die Geniner Straße unterwegs. Nachdem der PKW die Kreuzung Baltische Allee/ Malmöstraße/ Geniner Straße passiert hatte, verlor der 21 Jahre alte Mann die Kontrolle über sein Gefährt, geriet in den Gegenverkehr und stieß in Höhe der Einmündung Hinter den Kirschkaten mit der gegenüberliegenden Bushaltestelle zusammen. Etwa 50 Meter später kam der Mercedes zum Stehen.

Sowohl der Fahrer als auch die beiden Insassen blieben unverletzt. Unbeteiligte wurden nicht gefährdet.

Der erheblich beschädigte Mercedes, aus dem auch Betriebsstoffe ausliefen, wurde abgeschleppt.

Die zerstörte Bushaltestelle musste vorerst gesperrt werden.

Der Sachschaden wird auf zirka 38.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache führt die Polizei in Moisling. Hinweise auf die Einnahme von Alkohol oder anderen bewusstseinserweiternden Substanzen haben sich nach jetzigem Sachstand nicht ergeben. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der junge Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet habe, werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-1317400 oder per E-Mail an Moisling.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

