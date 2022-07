Lübeck (ots) - Am Sonntag (10.07.2022) kam es im Abfahrtsbereich der Autobahn A1 bei Sereetz zu einem folgenschweren Unfall. Ein Kleinwagen touchierte in der kurvigen Ausfahrt zunächst die linke Leitplanke, fuhr dann an der folgenden Kreuzung geradeaus und frontal erneut in eine Leitplanke. Die Beifahrerin wurde ...

mehr