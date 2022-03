Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Ahrensbök

Stop-Schild übersehen - Autos prallen ineinander

Lübeck (ots)

Am Dienstag (08.03.2022) kam es in Ahrensbök zu einem Unfall, nachdem eine Verkehrsteilnehmerin ein Stop-Schild übersehen hatte. Sie fuhr ungebremst in eine Kreuzung ein und prallte mit ihrem PKW gegen ein vorfahrberechtigtes Fahrzeug. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 12:29 Uhr befuhr eine 67-jährige Ostholsteinerin mit ihrem PKW BMW die Kreisstraße 62 aus Havekost kommend in Richtung Ahrensbök. Am Ortseingang erkannte sie offensichtlich nicht das Stop-Schild und fuhr nach ersten Erkenntnissen ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dabei stieß sie mit einem von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Skoda Fabia einer 71- jährigen Glasauerin mittig des Kreuzungsbereiches zusammen, sodass beide Fahrzeuge sich jeweils um 180 Grad um die eigene Achse drehten.

Beide Fahrzeugführerinnen waren allein in ihren Fahrzeugen unterwegs und wurden leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich jeweils mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell