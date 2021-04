Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Rechtmäßiger Besitzer eines Pedelecs gesucht

Lübeck (ots)

Am Sonntag (18.04.2021) hat die Polizei am Lindenplatz in Lübeck einen Fahrraddieb vorläufig festnehmen können. Er steht im Verdacht, zuvor ein Pedelec in der Innenstadt entwendet zu haben. Der rechtmäßige Besitzer hat sich bei der Polizei noch nicht gemeldet.

Ereignet hatte sich die Tat am Sonntagmorgen gegen 11.00 Uhr. Nach einem Zeugenhinweis konnten Beamte des 2. Polizeireviers den 30-jährigen Lübecker mit dem Rad im Bereich des Lindenplatzes feststellen. Der Mann hatte das angeschlossene E-Bike zuvor in der Fleischhauerstraße entwendet und sich schiebender Weise vom Tatort entfernt. Den aufmerksamen Zeugen, der die Polizei alarmierte, bemerkte er nicht.

Gegen den Tatverdächtigen wird jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Das Pedelec der Marke Telefunken, an dem der Akku nicht befestigt war, wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen hat sich der rechtmäßige Besitzer noch nicht gemeldet. Das 1. Polizeirevier bittet deswegen um Hinweise und fragt, wem das graue Elektrodamenrad mit großem Fahrradkorb gehört. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0451-1310 entgegen.

