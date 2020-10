Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-OH

Aktion Einbruchschutz in Mehrfamilienhäusern

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lübeck (ots)

Um den Einbruchschutz auch in Mehrfamilienhäusern zu verbessern, richtet sich das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Lübeck in diesem Jahr mit einer Aktion an Mieter:innen und Besitzer:innen von Wohnungen. In einem Pilotprojekt mit der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE werden in allen dazugehörigen Mehrfamilienhäusern des kommunalen Wohnungsunternehmens in Lübeck Präventionsplakate mit Hinweisen der Polizei und Erreichbarkeiten angebracht.

Ziel der Präventionskampagne ist es, dass die Tatgelegenheiten für Einbrecher auch in Lübecker Mehrfamilienhäusern reduziert werden. Auf den Plakaten in den Treppenhäusern finden die Hausbewohner:innen die acht wichtigsten Verhaltenshinweise zum Thema Einbruchschutz. Eine stets geschlossene Hauseingangstür und ebenso eine stets verschlossene Kellertür sind die einfachsten Varianten, den ungehinderten Zugang zu den Treppenhäusern und Wohnungen zu erschweren. Eine vertrauensvolle Nachbarschaft und das Wissen, wer mit wem in einem Haus wohnt, ergänzen die Möglichkeiten, sich vor einem Einbruch zu schützen. Wer nachrüsten möchte, um seine Wohnung vor ungebetenen Gästen zu schützen, findet auf dem Plakat einen QR-Code mit einem entsprechendem Link zu der Internetseite www.k-einbruch.de. Für eine schnelle Erreichbarkeit der Polizei sind die passenden Telefonnummern hinterlegt.

Bei der Trave, einem der größten Wohnungsunternehmen Schleswig-Holsteins, können im Rahmen der Aktion allein in Lübeck 8.400 Haushalte erreicht werden. Geplant ist, in Zusammenarbeit mit weiteren Wohnungsbaugesellschaften in Lübeck und Ostholstein die Plakate und Hinweise in den Mehrfamilienhäusern zu installieren. Die digitalen Schnittmuster können kostenlos beim Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Lübeck angefordert werden. Für weitere Fragen sind die Beamten des Sachgebietes Prävention unter der Telefonnummer 0451-131-1400 und 0451-131-1401 telefonisch zu erreichen.

Ulli Fritz Gerlach Sachgebiet Prävention, Polizeidirektion Lübeck

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell