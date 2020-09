Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord-Müritzweg-dortiger Spielplatz

Versuchter schwerer Raub -Folgemeldung

Lübeck (ots)

Am gestrigen Dienstag (15.09.) kam es zu einem versuchten schweren Raub, bei dem das Opfer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 24-jähriger Lübecker gegen 13:40 Uhr auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser forderte das Handy des jungen Mannes. Ein Schlag gegen die Schläfe sollte offenbar der Forderung Nachdruck verleihen. Es kam zu einem Gerangel, bei dem es dem Lübecker gelang, den Räuber in den Schwitzkasten zu nehmen. Der Täter konnte sich befreien, in dem er das Opfer mit einem noch unbekannten Gegenstand verletzte. Der Mann lief in unbekannte Richtung davon. Zur Vollendung des Raubes kam es nicht.

Der verletzte 24-Jährige wurde ins Krankenhaus gefahren und nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen.

Der Täter soll ca. 25 bis 30 Jahre alt und dunkelhäutig sein. Er hatte dunkle, mittellange, lockige Haare. Zur Tatzeit trug er ein weißes Shirt und Hose sowie rote Sneaker.

Hinweise zum Sachverhalt werden unter der Rufnummer 0451-1310 erbeten.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell