Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Innenstadt/ Unfallflucht-2 Radfahrer fahren auf Pkw auf und fliehen

Lübeck (ots)

Am gestrigen Donnerstag (26.09) kam es gegen 14.00 Uhr zur einem Verkehrsunfall an der Einmündung An der Untertrave/Engelsgrube.

Der Fahrer eines blauen Opel-Omega hielt an der roten Ampel. Plötzlich hörte er einen Knall und stellte fest, dass ein Radfahrer auf sein Fahrzeug aufgefahren war. Plötzlich fuhr noch eine weibliche Person auf den Pkw des Lübeckers auf und kam anschließend zu Fall. Ein dritter Radfahrer kam noch hinzu und es kam zum Streitgespräch, als der Pkw-Fahrer ausgestiegen war und die Personalien austauschen wollte. Die Fahrradfahrer entfernten sich vom Unfallort ohne die Personalien anzugeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter Tel.-Nr.: 0451-131-0 gern entgegengenommen.

