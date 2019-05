Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde : Fahrradkontrollen in Travemünde

Lübeck (ots)

Donnerstagvormittag (23. Mai 2019) führte die Polizei in Travemünde an zwei Standorten Fahrradkontrollen durch. Dabei wurden 28 Ordnungswidrigkeiten und eine Trunkenheitsfahrt festgestellt. Dreiviertel aller sanktionierten Verkehrsteilnehmer sich zeigten sich uneinsichtig und unzufrieden mit den Kontrollen.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr überprüften die Beamten der Polizeistation Travemünde an der Trelleborgallee und am Gneversdorfer Weg circa 60 Radfahrerinnen und Radfahrer. Kontrolliert wurden das korrekte Fahrverhalten und die Funktionstüchtigkeit der Drahtesel. Im Ergebnis stellten die Einsatzkräfte 28 Ordnungswidrigkeiten fest, unter anderem das verbotswidrige Fahren entgegen der Einbahnstraße und die verbotswidrige Nutzung des Gehwegs.

Ein 51-jähriger Radler roch stark nach Alkohol. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten: Das Testgerät zeigte einen vorläufigen Wert von 2,00 Promille. Daraufhin wurde dem Lübecker in den Räumlichkeiten der Polizeistation Travemünde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Am Donnerstagvormittag radelten sowohl Einheimische als auch Touristen durch die Kontrollstellen. Dreiviertel aller sanktionieren Verkehrsteilnehmer zeigten sich trotz ihres Verstoßes uneinsichtig und unzufrieden.

Die Kontrollen werden in den kommenden Sommermonaten regelmäßig fortgesetzt.

