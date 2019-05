Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin / 17-jähriger leistet Widerstand nach räuberischen Diebstahl

Lübeck (ots)

Am gestrigen Montagabend (13.05.) kam es gegen 19:20 Uhr in Eutin zu einem Diebstahl. Ein 17-jähriger Lübecker entwendete in einem SB-Markt eine Flasche Wodka im Wert von 15,- EUR. Vor dem Einkaufsmarkt wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen und flüchtete zu Fuß. Ein 61-jähriger Eutiner wollte in die Situation eingreifen. Der junge Mann schlug diesem die Wodkaflasche über den Kopf. Hierbei erlitt er eine starke Kopfplatzwunde und musste in die Notaufnahme des Eutiner Krankenhauses eingeliefert werden. Der Tatverdächtige konnte anschließend auf der Flucht gestellt werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand. Auf der Polizeidienststelle wurde dem jungen Lübecker eine Blutprobe entnommen. Anschließend brachten Beamte ihn nach Lübeck in eine Einrichtung, wo eine weitergehende Betreuung gewährleistet war.

