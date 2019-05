Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Alkoholisierter Rollerfahrer fährt gegen Baum

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (13.05.2019) kam es auf dem Radweg der Bundesstraße 76 auf Höhe der Abfahrt Eutin/Lensahn zu einem Unfall eines Rollerfahrers. Dieser fuhr zunächst in den Graben und dann gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer blieb zwar unverletzt, war jedoch deutlich alkoholisiert.

Gegen 10:50 Uhr befuhr ein 59-jähriger Ostholsteiner mit seinem Mofaroller den an der Bundesstraße 76 verlaufenden Radweg in Richtung Haffkrug. Auf Höhe der Abfahrt Eutin/Lensahn kam der Mofafahrer nach rechts vom Radweg ab und geriet in den Graben, wo er anschließend mit einem Baum kollidierte. Ersten Meldungen zufolge sei der Verunfallte zunächst nicht ansprechbar gewesen, weshalb ein Notarzt alarmiert wurde, der mit dem Rettungshubschrauber Christoph 12 an den Unfallort kam. Für die Landung musste die Abfahrt Eutin kurzfristig gesperrt werden.

Schnell stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer unverletzt blieb. Jedoch nahmen die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei ihm wahr. Ein folgender Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von 2,86 Promille. Eine enstprechende Blutprobe wurde in einem nahe gelegenen Krankenhaus entnommen.

Die Beamten des Polizeireviers Eutin untersagten dem Rollerfahrer die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und fertigten anschließend eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Rückfragen bitte an:

Maik Seidel

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell