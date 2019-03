Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt-Königstraße / Autogrammstunde

Lübeck (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag (29.03.) fand in einer Lübecker Buchhandlung in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine Autogrammstunde des Youtubers "Montanablack" statt.

Zu Beginn der Veranstaltung warten nach Einschätzung der Polizei ca. 1500 vorwiegend jugendliche "Autogrammjäger" in der Königstraße. Insgesamt 3000 Menschen suchten nach Schätzung der Polizei die Autogrammstunde auf.

Die Gehwege und Parkstreifen waren komplett gefüllt. Vorsorglich trassierte die Polizei mit Flatterband zur Kenntnismachung der weiterhin frei zu haltenden Fahrbahn den Bereich in der Königstraße ab.

Aus Sicht der Polizei verhielten sich die Jugendlichen ruhig und entspannt. Es kam lediglich zu stärkeren Schiebereien im Eingangsbereich, wenn ein neuer Schwung Autogrammjäger in die Geschäftsräume gelassen wurde. Problematisch waren die Zugänge zu den umliegenden Geschäften. Ein Jugendlicher klagte über Kreislaufprobleme. Er wurde durch den angeforderten Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell