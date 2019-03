Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_St. Jürgen / Unfall zwischen Pedelec und Pkw

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (26.03.2019) kam es im Einmündungsbereich Ratzeburger Allee / Wallbrechtstraße zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Elektrofahrrad. Die Fahrerin des Pedelec wurde schwer verletzt.

Eine 62-jährige Frau aus Lübeck befuhr am Dienstagabend mit ihrem Pedelec die Ratzeburger Allee aus Richtung St.-Jürgen-Ring kommend in Richtung Wallbrechtstraße. Eine 70-jährige Frau aus Mecklenburg-Vorpommern beabsichtigte zur gleichen Zeit mit ihrem Ford Fiesta von der Wallbrechtstraße kommend nach links in die Ratzeburger Allee einzubiegen.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge kam es um 18.30 Uhr im Einmündungsbereich von Ratzeburger Allee und Wallbrechtstraße zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In dessen Folge kam die Fahrradfahrerin auf der Motorhaube des Pkw zum Liegen und rutschte erst in dem Moment vorn von der Motorhaube herunter, als der Ford nach einigen Metern deutlich langsamer wurde.

Zeugenaussagen zufolge soll der Ford der 62-jährigen, auf der Straße liegenden Frau anschließend noch über die Beine gerollt sein, bevor der Pkw letztlich gegen einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Renault Megan stieß und stehen blieb. Die Lübeckerin wurde nach medizinischer Erstversorgung schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Die 70-jährige Fahrerin des Pkw Ford Fiesta stand zum Zeitpunkt der polizeilichen Unfallaufnahme unter Schock. Davon abgesehen wurde sie, nach erster Untersuchung durch die Besatzung eines Rettungswagens, bei dem Unfall nur leicht verletzt. Die gesamte Fahrzeugfront des Fords war beschädigt, die Frontscheibe war komplett gesprungen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das unfallbeschädigte Pedelec wurde durch die Polizei an den Ehemann der Verletzten übergeben. Der Renault Megan wurde im hinteren rechten Bereich leicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell