Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin / Glückliches Ende: Suche nach Kindern erfolgreich

Lübeck (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (27.02.) wurden drei Kinder im Alter von 6, 5 und 4 Jahren vermisst gemeldet. Zuletzt hatte eine Mutter sie gegen 18:45 Uhr im Bereich des Alten Braaker Mühlenweges gesehen. Ein Hubschrauber wurde zur Suche bei der Bundespolizei angefordert. Neben Polizeibeamten, den Eltern und Nachbarn beteiligte sich die Freiwillige Feuerwehr (FF) Eutin in nahezu vollständiger kompletter Mannschaftsstärke an der polizeilich koordinierten Suche.

Gegen 20:15 Uhr wurden die drei Kinder wohlbehalten durch Kameraden der FF Eutin im Bereich Zum Papenmoor/Löhnhorst gefunden.

