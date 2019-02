POL-HL: HL-Lübeck St. Lorenz Nord/ Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Polizeidirektion Lübeck

Am Samstagabend (18.02.) fuhr ein Unbekannter mit seinem Jeep Grand Cherokee die Posener Straße kommend in Richtung Warthestraße. Im dortigen Kurvenbereich geriet der Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug weiter in die dortige Einzäunung und gegen das Gebäude eines Klärwerks geschleudert. Anschließend entfernte sich die Person mit ihrem Auto in unbekannte Richtung.

Um 22:00 Uhr ereignete sich in der Posener Straße ein Unfall mit erheblichem Sachschaden. Ein Baum lag umgeknickt am Unfallort und der ca. 2,50m hohe Zaun war stark verbogen. Im betroffenen Klärwerkgebäude entstand durch den Aufprall ein 2x2m großes Loch im Mauerwerk. Es konnten vor Ort diverse Karosserieteile sowie eine Frontschürze aufgefunden werden. Das vordere Kennzeichen wurde von dem Unbekannten jedoch mitgenommen.

Bei der anschließenden Fahndung stellten Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck in der Posener Straße auf dem dortigen Fernverkehr-Parkplatz einen stark beschädigten Geländewagen mit ausländischem Kennzeichen fest. Das Fahrzeug wies erhebliche Schäden an der Motorhaube auf und im Innenraum waren die Airbags auf Fahrer- und Beifahrerseite ausgelöst. Einen Unfallverursacher konnte die Polizei jedoch nicht antreffen.

Ein LKW-Fahrer, welcher in der Nacht zu Sonntag auf dem Parkplatz seine Ruhezeit einhielt, wurde durch lautstarke Stimmen gegen 01:20 Uhr geweckt. Schlaftrunken sah er aus dem Fenster mehrere Männer neben dem Cherokee stehen. Er schenkte dem Geschehen jedoch keine weitere Beachtung und schlief wieder ein. Eine Personenbeschreibung konnte der Mann nicht geben.

Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Der Jeep Grand Cherokee wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen zur Beweissicherung eingeschleppt.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt das 2. Polizeirevier Lübeck unter der Telefonnummer 0451-1310 entgegen.

