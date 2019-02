Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-St. Lorenz Nord-Drögeneck / Kind von fremden Mann angesprochen

Lübeck (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (15.02.) ist offenbar ein 10-jähriger Junge von einem fremden Mann angesprochen worden. Dieser habe, so erzählte der Junge seinem Vater und später der Polizei, ihm Süßigkeiten angeboten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgefallen war dem Jungen gegen 08:00 Uhr ein dunkelblauer Lieferwagen im Bereich Ludwig-Suhl-Ring/Drögeneck. Der Fahrer hielt und sprach den Jungen an. Dieser reagierte richtig und lief sofort nach Hause und erzählte seinem Vater den Sachverhalt. Der dunkelblaue Lieferwagen mit roten oder orangen Begrenzungsleuchten an den Fahrzeugseiten war nur mit dem Mann besetzt. Diese hatte schwarze, lockige Haare sowie einen kurzen, schwarzen Vollbart. Er soll älter als 35 Jahre sein. Der Mann sprach deutsch und hatte eine gebräunte Hautfarbe. Hinweise zu diesem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei in Lübeck unter der Rufnummer 0451-1310. Die Polizei bittet Eltern, dieses Thema immer wieder mit den Kindern zu besprechen und diese zu sensibilisieren. Stärken sie auch das Selbstbewusstsein der Kinder "nein" gegenüber Erwachsenen zu äußern.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell